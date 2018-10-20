الأردن يعلق على إجراءات السعودية للتحقق من ملابسات قضية خاشقجي

اعتبرت الحكومة الأردنية أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ضرورية في استجلاء الحقيقة الكاملة حول ملابسات قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

عمان —سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد "أكدت الحكومة، اليوم السبت، أهمية الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في ما يتعلق بالتحقيقات بقضية الصحفي جمال خاشقحي".

ونسبت الوكالة لبيان رسمي القول إن "الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ضرورية في استجلاء الحقيقة الكاملة حول ملابسات هذه القضية، وإحقاق العدالة الناجزة ومحاسبة المتورطين فيها". وعبرت الحكومة عن "صادق العزاء لأسرة خاشقحي وذويه".

© AP Photo / Emrah Gurel وزير العدل السعودي: قضية خاشقجي وقعت على أرض سيادتها للمملكة

وكانت السعودية أعلنت، أمس الجمعة، رسميا، وفاة الصحفي السعودي الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج - وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي — حتى إعلان خبر وفاته — إذ قالت أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما أصرت الرياض على أنه غادر بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.

وبعد أكثر من أسبوعين على اختفائه أعلنت السلطات السعودية الليلة الماضية مقتل خاشقجي؛ وعللت ذلك بـ"وقوع شجار بينه وبين متواجدين بالقنصلية السعودية في إسطنبول".

وأعلن النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي، أظهرت وفاته، وتم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات.

وكانت عدة دول ومنظمات غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، طالبت الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي بعد دخوله القنصلية بإسطنبول.

وأعلنت تضامنها مع السعودية وأشادت بالإجراءات المعلنة عقب مقتل خاشقجي.