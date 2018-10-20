بعد مشروع "الذاريات"...اجتماع عسكري أمريكي قطري

أقيم اجتماع رفيع المستوى بين قيادات عسكرية قطرية وأمريكية، لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية قنا، اجتمع قائد القوات البحرية الأميرية القطرية مع قائد الأسطول الخامس الأمريكي بمقر قيادة القوات البحرية الأميرية، حيث جرت مناقشة أوجه التعاون في ما يخص مكافحة الإرهاب، وتوثيق العلاقات، وجولة استطلاعية في القوات البحرية الأميرية القطرية.

قائد القوات البحرية الاميرية القطرية يجتمع مع قائد الاسطول الخامس الأمريكي بمقر قيادة القوات البحرية الأميرية، حيث جرت مناقشة أوجه التعاون في ما يخص مكافحة الإرهاب، وتوثيق العلاقات، وجولة استطلاعية في القوات البحرية الأميرية القطرية. — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨

يأتي ذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة القطرية للجيش في الفترة الأخيرة، حيث أعلنت قطر أمس الجمعة، عن إنشاء خطي إنتاج عملاقين لمقاتلات حربية، لتعزيز ترسانتها الحربية من الطائرات المقاتلة.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، قام نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية بتدشين خطي إنتاج طائرة "التايفون" وطائرة "الهوك T2" بمدينة "وارتون" في المملكة المتحدة، ضمن مشروع "الذاريات"، بهدف تطوير قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية.

ووفقا لجريدة الشرق القطرية، يأتي هذا المشروع، الذي أطلق عليه اسم "الذاريات"، بهدف تطوير قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية، وضمن خططها لتحديث أسرابها من المقاتلات الحديثة لحماية مقدرات الدولة.