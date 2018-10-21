شاهد... خطيبة خاشقجي تنشر موقفا "مضحكا" للصحفي السعودي وتتساءل أين جسد جمال؟

نشرت خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فيديو يظهر حادثا طريفا وقع معه خلال إجراء إحدى المقابلات، وذلك بعدما أعلنت السعودية وفاة خاشقجي داخل قنصليتها بإسطنبول.

وعبرت خديجة جنكيز (35 عاما) عن حزنها لموته، مشيرة إلى أن ضحكته ستبقى في روحها للأبد.

وقالت خديجة عبر حسابها على موقع تويتر: "لقد أخذوا حضور جسدك من عالمي، لكن ضحكتك الجميلة ستبقى في روحي للأبد، عزيزي".

لقد اخذوا جسدك من هذه الدنيا

ولكن ستبقى ضحكتك الجميلة في دنياي الي الأبد



رحمك الله يا حبيبي #جمال_خاشقجي #شهيد_الكلمة#الشهيد_جمال_خاشقجي#أين_جسد_الشهيد_خاشقجي pic.twitter.com/N9Q9upp2zn — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) October 20, 2018

وكانت السعودية أعلنت أول أمس الجمعة، وفاة خاشقجي رسميا. وجاء إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج —وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.