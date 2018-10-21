الحوثي: هذا ما تفعله السعودية للخروج من أزمة خاشقجي... الخطة تشمل "تحريك ملف دولة خليجية"

وأشار الحوثي إلى وجود خطة سعودية للخروج من الوضع الحالي الذي يلاحقها بسبب مقتل خاشقجي —على حد وصفه، إذ قال عبر تغريدة بموقع تويتر: "هناك خطة للعدوان للخروج من الوضع الحالي الذي يلاحقهم بقتل خاشقجي، بالتصعيد في معركة الساحل وعلى رأسها مدينة الحديدة، معتقدين أنهم سيواجهون انظار العالم الى هذه المعركة".

وأضاف الحوثي: "باعتبار قضية خاشقجي انتهت بتحميل الثمانية عشر ممن أعلنوا عن التحقيق معهم مسؤولية الجريمة"، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن "تحريك ملف دولة خليجية".

هناك خطة للعدوان للخروج من الوضع الحالي الذي يلاحقهم ب #قتل_خاشقجي،بالتصعيدفي معركةالساحل وعلى رأسها مدينة الحديدة،معتقدين انهم سيوجهون انظار العالم الى هذه المعركة.

باعتبار قضية #خاشقجي انتهت بتحميل الثمانيةعشر ممن اعلنواعن التحقيق معهم مسؤلية الجريمة

اضافةلتحريك ملف دولة خليجية — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 20, 2018

كانت السعودية أعلنت أول أمس الجمعة، وفاة خاشقجي رسميا. وجاء إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي السعوديجمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج —وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.