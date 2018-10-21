بعد قرارات ملكية بشأن "مقتل خاشقجي"... مستشار العاهل السعودي يخرج عن صمته

علق مستشار الملك سلمان أمير منطقة مكة، خالد الفيصل، على قرارات العاهل السعودي، التي اتخذها على خلفية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وأشاد الأمير خالد، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بقرارات الملك سلمان، وقال: "إن حزمة القرارات التي أصدرها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، هي في أساس الأمر تأتي امتدادا لما قامت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها، لإرساء مبادئ العدل والمساواة مستمدة في ذلك نهجها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة".

وشدد أمير مكة على أن "القرارات رسخت مبدأ الشفافية الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك اهتمام القيادة بأبنائها في الداخل والخارج والحرص عليهم والأخذ بحقوقهم".

ويعتبر أمير منطقة مكة أحد أقرب المستشارين للعاهل السعودي، وقام، في يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول، بتوجيه من الملك سلمان، بزيارة تركيا حيث التقى خلالها رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، لاحتواء الأزمة المندلعة على خلفية قضية خاشقجي، الذي فقد الاتصال به يوم 2 من الشهر ذاته بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول.

واتفق الأمير خالد وأردوغان، خلال محادثاتهما على تشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق في اختفاء خاشقجي.

وأعلنت الرياض، في الساعة الأولى من صباح أمس السبت، مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.