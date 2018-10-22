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17:17 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    تدمر، سوريا

    سرقها "داعش" من تدمر... الأمن السوري يحبط محاولة تهريب آثار

    © Sputnik . Andrey Kirsanov
    العالم العربي
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    تمكنت السلطات السورية اليوم الإثنين من إحباط محاولة تهريب قطع أثرية رومانية من تدمر كان تنظيم "داعش" قد سرقها في وقت سابق من مدينة تدمر الأثرية في ريف حمص الشرقي.

    وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فقد "أحبطت الجهات المختصة اليوم محاولة تهريب قطع أثرية سرقها إرهابيون من تنظيم "داعش" في وقت سابق من مدينة تدمر الأثرية بريف حمص الشرقي".

    فريق لإزالة الألغام التابع للقوات العسكرية الروسية في تدمر، سوريا
    © Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation
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    وأفات الوكالة أن "الجهات المختصة العاملة في تدمر ضبطت خلال عمليات التمشيط المتواصلة في منطقة تدمر لتطهيرها من مخلفات إرهابيي داعش مجموعة قطع أثرية تعود للعهد الروماني مسروقة من أحد المدافن في المنطقة الأثرية كانت معدة للتهريب خارج البلاد".

    ولفتت إلى أنه تم العثور أيضا على بعض القطع المزيفة بحرفية عالية بغية التمويه بها واستخدامها في تسهيل عملية تهريب الآثار إلى الخارج.

    وأوضحت "سانا" أن الجهات المختصة قامت بوضع يدها على الآثار والتواصل مع دائرة آثار حمص ليصار إلى تسليمها الآثار المضبوطة لإجراء الكشف عليها وإعادتها إلى مكانها في المدينة الأثرية.

    وخلال فترة انتشاره في مدينة تدمر خلال السنوات الماضية عمد تنظيم "داعش" إلى تدمير العديد من المعالم الأثرية للمدينة ولا سيما قوس النصر والمدافن البرجية ومعبد بعل شمين إضافة إلى قيامه بسرقة العديد من القطع الأثرية وتهريبها خارج البلاد بالتعاون مع سماسرة أتراك للاستفادة من ثمنها في تمويل أعماله الإرهابية.

     

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار تدمر, الحكومة السورية, سوريا
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