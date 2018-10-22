شاهد... اختراق موقع حكومي سعودي ونشر صورة مسيئة لابن سلمان

تعرض موقع منتدى مستقبل الاستثمار الذي ينطلق غدا، الثلاثاء، بالعاصمة السعودية الرياض، لهجمات إلكترونية.

وأدت الهجمات تلك، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "عكاظ" مساء اليوم الاثنين، إلى تعطل الصفحة الرئيسية لموقع المنتدى على شبكة الإنترنت.

ونشر المخترقون صورة "مفبركة" لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو يحمل سيفا ملطخا بالدماء، فيما يجثو أمامه الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مرتديا الزي الأحمر الذي يرتديه ضحايا داعش لحظة ذبحهم.

اختراق موقع منتدى الاستثمار السعودي والمخترقون يضعون رسالة تتهم "النظام السعودي بدعم الإرهاب في العالم"

الموقع معطل الان

FII pic.twitter.com/gvclaMwuPt — Mahmoud AlKen محمود الكن (@mmalken) October 22, 2018

ومن المزمع أن تنطلق غدا في الرياض، فعاليات منتدى "مستقبل الاستثمار.. دافوس الصحراء"، والتي تستمر لمدة 3 أيام، بحضور عدد من الزعماء ورؤساء الدول، والوزراء، وسياسيين، ومديرين تنفيذيين من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، ورؤساء شركات عالمية، وشخصيات اقتصادية ورجال أعمال من مختلف الدول.

وأعلنت شركات وشخصيات عالمية، إلغاء مشاركتها في المنتدى احتجاجا على حادثة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ويهدف المنتدى الاستثماري العالمي الذي يأتي ضمن برنامج أطلقه صندوق الاستثمارات العامة السعودي لمناقشة دور الشركات، والحكومات، والمؤسسات العالمية في العمل معاً لتحقيق النمو والازدهار على المدى البعيد لجذب الاستثمارات ودخول رؤوس أموال جديدة، وتبادل الصفقات بين المستثمرين والشركات الكبيرة.