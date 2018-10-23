قرار جديد من السعودية والإمارات بشأن اليمن

أعلنت السعودية والإمارات، يوم الاثنين، عن تقديم مبلغ 70 مليون دولار مناصفة لدعم رواتب المعلمين في اليمن، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قوله "إن دول التحالف بقيادة السعودية تتابع بقلق ما يعانيه الشعب اليمني من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أثرت بشكل سلبي على حياتهم اليومية بسبب عدم استمرار تسليم المرتبات الشهرية لبعض الفئات العاملة بالمجتمع وفي مقدمهم الكوادر التعليمية الذين يعول عليهم في مسيرة التعليم لأبناء وبنات اليمن".

© Sputnik . Рамиль Ситдиков لافروف: التحالف يقدم مساعدات إنسانية هائلة في اليمن لكن الحرب يجب أن تتوقف

وتابع: "وعليه فإن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تعلنان عن تبرعهما بتقديم 70 مليون دولار أمريكي لتقليص فجوة رواتب المعلمين بالتنسيق مع منظمة اليونيسف، ما سيسهم في توفير رواتب 135 ألف من الكوادر التعليمية".

وأوضح أن ذلك يأتي استمراراً للدعم الذي تقدمه دول التحالف لرفع المعاناة الإنسانية والاقتصادية عن الشعب اليمني، والذي تجاوز منذ عام 2015 حتى الآن 17 مليار دولار أمريكي ولا يزال مستمراً.

وأشار إلى أن التحالف بقيادة السعودية يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية لدعم العملية الإنسانية والاقتصادية لتفادي تدهورها باليمن.

وأكد "تطلع دول التحالف من الحكومة اليمنية، وضع الملف الاقتصادي والإنساني في مقدمة أولوياتها، والعمل على تعزيز أدائها ضمن الجهود الدولية لدعم الملف الإنساني والأوضاع المعيشية، لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية التي تواجه الشعب اليمني خاصة في أمنهم الغذائي والصحة العامة".

ولفت إلى "أن دول التحالف تعزو مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن إلى المليشيا الحوثية بسبب انقلابها على الشرعية ورفضها مبادرات الحلول السياسية وعدم التزامها بالقرارات الدولية ذات الصلة".