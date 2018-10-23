قبل ساعات من خطاب أردوغان... السعودية تكشف رسميا مصير قتلة خاشقجي

وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي بإندونيسيا، اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر/تشرين الأول، أن "السعودية أرسلت فريقا إلى تركيا وأنه سيتم القبض على كل المسؤولين عن وفاة خاشقجي"، وذلك وفقا لقناة "العربية".
وتأتي هذه التصريحات، قبل ساعات من خطاب مقرر أن يلقيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول أزمة الصحفي السعودي.
وأعلن أردوغان، في وقت سابق، عزمه الإدلاء بتفاصيل مقتل خاشقجي، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، قائلا: "سأشرح التفاصيل وسنظهر الحقيقة بكل وضوح"، وأضاف: "لماذا جاء 15 شخصا إلى تركيا، ولماذا تم اعتقال 18 في السعودية، ينبغي شرح ذلك بالتفصيل".
وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
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