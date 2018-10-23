انطلاق مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في السعودية

انطلقت اليوم الثلاثاء، 23 أكتوبر/تشرين الأول، بالرياض فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية وسط حضور عالمي كبير.

وقال مدير عام صندوق الاستثمار السعودي ياسر الرميان: "مبادرة مستقبل الاستثمار" سيخرج منها برامج فرعية وجدول عمل على مدار العام مع كبار المسؤولين والمستثمرين في العالم، وذلك وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وأضاف إن "حوالي عشرة بالمئة من أصول الصندوق السيادي للمملكة هي أصول دولية وإن الصندوق يستهدف زيادتها إلى 50 بالمئة بحلول 2030". وقال "في 2030 نود أن نكون 50 بالمئة أصولا دولية و50 بالمئة أصولا محلية".

بدورها، قالت سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان إنها واثقة من أن الحكومة السعودية يمكنها حل الملابسات المحيطة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت العليان، في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض "أود أن أقول لكل ضيوفنا الأجانب إن الأفعال المريعة التي ترددت في الأسابيع الأخيرة غريبة على ثقافتنا… وأنا واثقة أننا سنواصل الطريق وسنخرج منها أكثر قوة"، وذلك وفقا لـ"رويترز".

ويعقد الحدث الضخم تحت رعاية العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسيرأس المنتدى، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان، من 23 إلى 25 أكتوبر /تشرين الأول الجاري.

وكان صندوق الاستثمارات العامة في السعودية قد كشف عن برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار، في إطار جدول أعمال غني يتضمن أكثر من 40 جلسة ونقاشات مفتوحة وورش عمل.

ويتضمن أيضا منتديات جانبية ينصب تركيزها على ثلاث ركائز أساسية هي: الاستثمار في التحول، والتقنية كمصدر للفرص، وتطوير القدرات البشرية.

وأكد الصندوق حضور أكثر من 150 متحدثا يمثلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة، إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية، حيث سيسلط برنامج المبادرة الضوء على دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو، وتعزيز الابتكار إضافة إلى مواجهة التحدّيات العالمية.