رغم انسحاب متحدثين رئيسيين... السعودية ماضية نحو هذا الحدث

وقال صندوق الاستثمارات العامة السعودي في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن أكثر من 150 متحدثا من أكثر من 140 جهة مختلفة تأكد حضورهم المؤتمر، ومن بينهم متحدثون من 17 منظمة عالمية شريكة، وفقا لرويترز.

© REUTERS / Tyrone Siu سعوديون يدعون لمقاطعة "أوبر"

وأضاف أن برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار سيبحث عن كثب في كيفية استخدام الاستثمار لتوجيه فرص النمو وتشجيع الابتكار ومعالجة التحديات العالمية.

وأدت المخاوف المتعلقة باختفاء جمال خاشقجي، إلى انسحاب العديد من المؤسسات الإعلامية، وأعداد متزايدة من المدعوين لحضور مؤتمر الاستثمار (دافوس في الصحراء)، المقرر عقده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، والذي أصبح أكبر تجمع للمستثمرين للترويج لرؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الإصلاحية.

وقال مصدر مطلع لرويترز، اليوم الإثنين، إن لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك وستيفن شوارزمان الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون لن يحضرا المؤتمر.

وكانت "بلاك روك"، أكبر شركة لإدارة الصناديق في العالم، وبلاكستون، أكبر مديري الاستثمارات البديلة في العالم، تنويان من قبل المشاركة في المؤتمر في الرياض.

وأحجمت الشركتان عن التعليق حين اتصلت بهما رويترز.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يستضيف المؤتمر خصص 20 مليار دولار للاستثمار في البنية الأساسية مع بلاكستون. وقال الأمير محمد بن سلمان لرويترز العام الماضي إن "بلاكستون وبلاك روك" تخططان لفتح مكاتب في المملكة.

ودعت البحرين لمقاطعة شركة "أوبر"، التي استثمر فيها صندوق الاستثمار العام السعودي 3.5 مليار دولار، بعد أن قال رئيسها التنفيذي إنه لن يحضر المؤتمر.

وشن آخرون حملات مماثلة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والإمارات. وحث أحمد الحبتور رجل الأعمال الإماراتي على مقاطعة شركة "فيرجن"، التي علقت المحادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشأن استثمار مليار دولار.