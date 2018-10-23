طارق صالح يعلق على قضية "مقتل خاشقجي"

دعا العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة أي ربيع "صهيوني" آخر يستهدف عن طريق المخططين أنفسهم، والأدوات ذاتها، إحراق ما بقي من دول عربية.

وقال العميد طارق، في تغريدة له على حساب منسوب له عبر "تويتر"، مساء أمس الاثنين: "نفس المخططين وبنفس الأدوات القذرة، فبإحراق البوعزيزي أحرقوا نصف الوطن العربي، والآن بمقتل خاشقجي يريدون قتل ما تبقى".

وأضاف نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح: "مسؤوليتنا جمعيا أن نقف موقفا واحدا في مواجهة أي ربيع صهيوني آخر".

نفس المخططين وبنفس الأدوات القذرة فباحراق البوعزيزي احرقوا نصف الوطن العربي

والان بمقتل خاشقجي يريدون قتل ماتبقى

مسؤوليتنا جمعيا ان نقف موقف واحد في مواجهة أي ربيع صهيوني أخر — طارق محمد صالح (@tarikyemen) October 22, 2018

​وأعلن أردوغان، في وقت سابق، عزمه الإدلاء بتفاصيل مقتل خاشقجي، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، قائلا: "سأشرح التفاصيل وسنظهر الحقيقة بكل وضوح"، وأضاف: "لماذا جاء 15 شخصا إلى تركيا، ولماذا تم اعتقال 18 في السعودية، ينبغي شرح ذلك بالتفصيل".

وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.