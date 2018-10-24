الصدر يدعو البرلمان العراقي إلى ضمان استقلال الوزارات الأمنية

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نواب البرلمان إلى ضمان استقلال الوزارات الأمنية، ضمن تشكيل الحكومة الجديدة.

بغداد — سبوتنيك. ووجه الصدر، كلامه إلى النواب، في بيان اليوم الأربعاء، قائلاً "إياكم وتقديم المصلحة الخاصة لكم ولحزبكم على مصلحة العراق… وإياكم أن تسلموا العراق لما خلف الحدود".

© AP Photo / الصدر مخاطبا سياسيين في العراق: استحلفكم أن تبعدوا كل الفاسدين والطائفيين

وأضاف "حكومتنا الجديدة عراقية، لا شرقية ولا غربية، يكاد صوتها يعلو ولا يعلى عليه. وأخص هنا الوزارات الأمنية التي يجب أن تكون عراقية، ومن دون الاستسلام للضغوطات الخارجية".

وأوضح الصدر أن "هاتين الوزارتين تعيدان للعراق هيبته".

وفي وقت سابق كتب الصدر في تغريدة عبر حسابه الخاص على "تويتر"، " على رئيس الوزراء أن يبقي وزارتي الدفاع والداخلية، بل وكل المناصب الأمنية الحساسة، بيده حصرا، ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها"، مؤكدا أن "جيش العراق، وشرطته، وقواته الأمنية يجب أن يكون ولاؤها للوطن حصرا".

وكان الرئيس العراقي الجديد، برهم صالح، قد كلف، الثلاثاء الماضي، عادل عبد المهدي، بتشكيل الحكومة وذلك بعد اختيار البرلمان له رئيسا للجمهورية.