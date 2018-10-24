سفير السودان بالقاهرة: اجتماع وزيري خارجية ومخابرات السودان ومصر بالخرطوم الشهر المقبل

© AP Photo / Raad Adayleh خبير: على الجانبين السوداني والمصري تعظيم الاهتمام بالمشتركات

الخرطوم — سبوتنيك . وكشف السفير السوداني في تصريحات صحفية، عقب اجتماع لجنة التشاور السياسي بين وزيري خارجية السودان ومصر ، اليوم الأربعاء أن الاجتماع الرباعي سيناقش القضايا العالقة بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي.

وأردف السفير السوداني:

"أن الرئيسين السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي سيوقعان على 12 اتفاقية ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية يوم الغد الخميس بالخرطوم في الدورة الثانية اللجنة الرئاسية بين الرئيسين".

ويصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السودان، غدا الخميس، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره عمر البشير، لإجراء مباحثات في إطار اللجنة الرئاسية العليا المشتركة بين البلدين.