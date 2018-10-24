الصليب الأحمر: عشرات الآلاف من الأشخاص فقدوا في سوريا دون ترك أي أثر

أعلن مدير مركز الأنشطة العملياتية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دومينيك شتيلخارت، أن عشرات الآلاف من الأشخاص اختفوا في سوريا دون ترك أي أثر نتيجة للحرب، وأن العدد الدقيق يمكن تحديده فقط في السنوات القادمة.

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دمشق — سبوتنيك . وقال شتيلخارت في إحاطة إعلامية، اليوم الأربعاء: "من الصعب للغاية تحديد العدد الدقيق للأشخاص المفقودين في سوريا، ونحن نعرف أن آلاف العائلات لجأت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدة في هذه المسألة. ولكن في الوقت نفسه، ربما يكون هناك عشرات الآلاف ممن لم يلجؤوا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن أحبائهم المفقودين، ونعتقد أن هناك حوالى عشرات الآلاف من الأشخاص قد اختفوا في سوريا".

وأضاف شتيلخارت:

"ربما لن يكون بمقدورنا إلا في الأشهر أو السنوات القادمة إدراك حجم هذا الوضع وتحديد عدد الأشخاص المفقودين، على نحو أكثر دقة. إننا نتحدث عن عشرات الآلاف من الأشخاص المفقودين".

هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح وفي نهاية عام 2017 أعلن الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا، في سوريا والعراق.

وبدعم من القوات الفضائية الجوية الروسية، تواصل القوات الحكومية السورية تطهير أراضي ومناطق الدولة من العناصر الإرهابية. وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وإلى خارجها.