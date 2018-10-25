"أنصار الله" تعلن استعادة مواقع في حجة وتهاجم في الحديدة وصنعاء

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الخميس، استعادة مواقع في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله أن مسلحي "أنصار الله" نفذوا عملية، وصفتها بالنوعية، على مواقع للجيش شرق جبل أبو النار الاستراتيجي الواقع شرق مدينة حرض".

وأضافت أن العملية انتهت بالسيطرة على عدد من المواقع، بعد مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجيش وإعطاب آلية تحمل معدل 23، واغتنام "أنصار الله" أسلحة.

في سياق آخر، هاجم مسلحو " أنصار الله " مواقع للقوات الحكومية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وبحسب "المسيرة"، شن مقاتلو "أنصار الله" هجوما شرق مديرية حيس الواقعة جنوب شرقي الحديدة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش.

ومحافظة صنعاء هي الأخرى شهدت مواجهات، حيث نفذ مسلحو "أنصار الله" عملية هجومية على الجيش في التبة السوداء بجبهة يام في مديرية نهم شرق العاصمة، أوقعت قتلى وجرحى من القوات الحكومية.