يونكر: أخرجنا تونس من القائمة السوداء ووضعناها على القائمة الرمادية

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، رفع تونس من قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للملاذات الضريبية الآمنة.

أمستردام- سبوتنيك. وقال يونكر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الجمعة: "لقد أخرجنا تونس من القائمة السوداء ووضعناها على القائمة الرمادية".

© REUTERS / Zoubeir Souissi السبسي يتحدث عن اتفاقيات تفوق الـ 270 مليون يورو مع الاتحاد الأوروبي

وأضاف يونكر: "وعند التأكد من العمل على الإصلاحات المطلوبة من تونس، ستسحب من القائمة الرمادية".

من جهته، قال رئيس الحكومة التونسية: "عقدنا لقاء هام مع يونكر بحثنا خلاله سبل التعاون الاقتصادي".

وكان الاتحاد الأوروبي قد صنف، في ديسمبر/ كانون الثاني 2017، تونس ضمن قائمته السوداء للملاذات الضريبية الآمنة، مع 17 دولة أخرى، وذلك وفقا لمؤشرات تقيس مدى شفافية النظام الضريبي للدولة.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد أعلن، أمس الخميس، توقيع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 270 مليون يورو.

وأضاف السبسي خلال المؤتمر: "دعوت إلى مراجعة تصنيف تونس ضمن قوائم الدول السلبية".