الجعفري: لن تسمح الحكومة السورية أن تتحول إدلب لـ "كهوف جديدة"

أكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أن سوريا عازمة على استعادة إدلب في الوقت الذي تراه مناسبا، ولن تسمح بتحويل المدينة لمعقل للإرهابيين.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجعفري، في كلمته بمجلس الأمن اليوم الجمعة، إن "الحكومة السورية ستستعيد إدلب في الوقت الذي تراه مناسبا لأنها جزء من تراب الوطن، ولن تسمح الحكومة السورية أن تتحول إدلب لكهوف جديدة للإرهابين".

© Sputnik . Ramil Sitdikov دي ميستورا يعتزم تقديم تقريره عن سوريا لقمة إسطنبول الرباعية

وحول تشكيل اللجنة لدستورية قال الجفري إن "دور الأمم المتحدة و المبعوث الخاص يقتصر على التيسير وليس فرض الوصاية على الحوار السوري- السوري".

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستافان دي ميستورا، لمجلس الأمن الدولي، قد قال إنه يعتزم تقديم تقارير إلى قادة كل من روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا حول الوضع في سوريا في القمة القادمة في إسطنبول.

وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي في مجلس الأمن حول نتائج زيارته لسوريا "غدا سأذهب إلى إسطنبول لأبلغ كل من فرنسا وألمانيا وروسيا وتركيا بشأن القضية السورية."