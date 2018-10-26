بيسكوف: روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا يريدون التسوية في سوريا والفرق في التكتيك

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن بلاده وتركيا وألمانيا وفرنسا، متفقون في الهدف الرامي لتسوية سياسية في سوريا، لكن الخلافات بينهم قد تكون في رؤية الآليات والتكتيك المناسب لذلك.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، قبيل القمة الرباعية المرتقبة غدا في إسطنبول: "هذا ليس تناقضا، هناك نهج مختلف، عموما الكل يريد بالطبع التسوية السياسية في سوريا. إنه هدف مشترك، لكن فلنقل، يمكن بالطبع أن تكون هناك فوارق في الآليات والتكتيك".

يتبع…