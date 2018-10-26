"أنصار الله" تقتل جنودا سودانيين على الحدود السعودية

قالت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الجمعة، إن قتلى وجرحى من العسكريين السودانيين سقطوا بكمين نفذته في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة —سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لجماعة أنصار الله في تغريدة على "تويتر" بأن وحدة الهندسة في "أنصار الله" استهدفت بلغم أرضي تجمعا للقوات السودانية العاملة ضمن قوات التحالف، قرب جمرك منفذ حرض الحدودي مع السعودية.

© REUTERS / Khaled Abdullah الاتحاد الأوروبي يؤكد دعم جهود وقف الأعمال القتالية في اليمن

وحسب المركز، أسفر الكمين عن وقوع قتلى وجرحى من القوات السودانية.

في سياق آخر، نصب مسلحو "أنصار الله" كمينا آخر استهدف الجيش اليمني في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"- فَجر مسلحو الجماعة عبوة ناسفة بمجموعة من الجيش أثناء محاولتهم التسلل في منطقة أبواب الحديد بمديرية باقم شمال صعدة، خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم.

وكان النزاع الدامي في اليمن أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة، وتدمير هائل في البنية التحتية للبلاد، وحذرت منظمات أممية من كارثة وشيكة ستحل باليمن بعد إطباق التحالف للحصار برا وبحرا وجوا ومنع السفر من وإلى المناطق الشمالية، وقالت التقارير الأممية إن مخزون الغذاء والأدوية لا يكفي لمدة شهرين قادمين.