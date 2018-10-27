توقف الملاحة البحرية في مرافئ الكويت الثلاث لسوء الأحوال الجوية

وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية أعلنت، أمس الجمعة، توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء الشعيبة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.
وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية بالكويت تحذيرا، بأن البلاد تتأثر حاليا بنشاط في الرياح الشمالية الغربية تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار، وتقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر على بعض المناطق، ويتجاوز ارتفاع الموج سبعة أقدام.
والشويخ ميناء تجاري يقع غرب الكويت العاصمة بنحو 3 كيلومترات، ويعد أقدم ميناء تجاري بالبلاد إذ بدأ تشغيله عام 1960، وتبلغ مساحة الميناء الإجمالية 4.4 ملايين متر مربع، فيما ميناء الدوحة الذي بني عام 1978 ويقع في منطقة الدوحة وهو أصغر الموانئ الكويتية ويستخدم لاستقبال السفن التي تقوم بالخدمة الساحلية بين دول الخليج ويمتد داخل الميناء.
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