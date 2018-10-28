بيان من العبادي حول مستقبله السياسي بعد تركه رئاسة الحكومة

بمناسبة مغادرته لمنصب رئاسة الحكومة في العراق، أصدر رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي بيانا تحدث فيه عن الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي.

وبحسب البيان الذي نقلته "السومرية نيوز"، أبدى العبادي دعمه الكامل للحكومة الجديدة ومساندته لها بكل إخلاص.

وأشار العبادي في بيانه إلى أنه أراد الإصلاح لبلاده، وقال: "ما أردت إلا الإصلاح ما استطعت"، مبينا "إننا وحدنا الدولة وحافظنا على الاقتصاد من الانهيار واستعدنا مكانة العراق".

© REUTERS / Iraqi Prime Minister Office عبد المهدي: نجاح الحكومة العراقية يحتاج لدعم سياسي وجماهيري قوي

وتعبيرا عن دعمه لحكومة عبد المهدي لفت العبادي قائلا: أعلنت دعمي للحكومة الجديدة وسأساندها بكل إخلاص"، مشيرا إلى "أنني مستمر بالعمل السياسي خلال مشروع النصر كمشروع سياسي وطني".

وأضاف: "مشروع النصر مشروع دولة يستهدف استكمال بناء الدولة وتماسكها وتطورها ووطنية قرارها"، موضحا "إنني حريص أن أبقى بموقع السياسي الخادم لشعبه".

يشار إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تسلم، يوم الخميس 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مهام عمله من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.