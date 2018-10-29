"داعش" تهاجم بلدة الفقهاء جنوب ليبيا

هاجمت عناصر مسلحة تنتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الاثنين، نقطة للشرطة في بلدة الفقهاء جنوبي ليبيا، مشيرة إلى اختطاف عدد من قوات الشرطة.

طرابلس — سبوتنيك. وبحسب صحيفة المرصد الليبية بالإشارة إلى مصادر أمنية، فإن "بلدة الفقهاء تعرضت لهجوم مسلح من قبل جماعة متطرفة واختطاف عدد من قوات الشرطة".

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وأكدت المصادر "تعرض مركز شرطة منطقة الفقهاء لهجوم مسلح منتصف ليل يوم الأحد من قبل عناصر يشتبه في انتمائها لتنظيم داعش "، مشيرة إلى أن "مسلحين ملثمين قادمين من الصحراء هاجموا المركز وهو يتبع لداخلية الحكومة المؤقتة واقتادوا عناصر الشرطة الموجودة به إلى جهة غير معلومة فيما لم يتضح عددهم بعد".

وأكدت المصادر أن "العناصر المهاجمة داهمت بعض المنازل بحثا عن أي عسكريين أو رجال أمن بهدف خطفهم فيما تشير كل المعلومات الأولية إلى تبعيتهم للتنظيم فيما توجهت تعزيزات عسكرية لضبط الوضع في المنطقة بحسب ذات المصادر".

يشار أن بلدة الفقهاء تقع في منطقة نائية جنوبي منطقة الجفرة وهي إحدى المناطق الخمسة المكونة للمنطقة قرب جبال الهروج على الطريق المؤدي نحو الجنوب الغربي إلى منطقة براك ومدينة سبها.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع واحد من إلقاء الجيش الليبي القبض على أحد القيادات الليبية البارزة في التنظيم ويدعى جمعة القرقعي، بالقرب من نفس المنطقة.