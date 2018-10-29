"داعش" تهاجم بلدة الفقهاء جنوب ليبيا

طرابلس — سبوتنيك. وبحسب صحيفة المرصد الليبية بالإشارة إلى مصادر أمنية، فإن "بلدة الفقهاء تعرضت لهجوم مسلح من قبل جماعة متطرفة واختطاف عدد من قوات الشرطة".
وأكدت المصادر أن "العناصر المهاجمة داهمت بعض المنازل بحثا عن أي عسكريين أو رجال أمن بهدف خطفهم فيما تشير كل المعلومات الأولية إلى تبعيتهم للتنظيم فيما توجهت تعزيزات عسكرية لضبط الوضع في المنطقة بحسب ذات المصادر".
يشار أن بلدة الفقهاء تقع في منطقة نائية جنوبي منطقة الجفرة وهي إحدى المناطق الخمسة المكونة للمنطقة قرب جبال الهروج على الطريق المؤدي نحو الجنوب الغربي إلى منطقة براك ومدينة سبها.
ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع واحد من إلقاء الجيش الليبي القبض على أحد القيادات الليبية البارزة في التنظيم ويدعى جمعة القرقعي، بالقرب من نفس المنطقة.
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