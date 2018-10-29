البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في تونس

وأعرب السلمي عن تقدير البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها قوات الأمن التونسية للحفاظ على أمن واستقرار دولة تونس ضد قوى الإرهاب والتطرف.
وأكد رئيس البرلمان العربي على دعم البرلمان العربي الكامل لدولة تونس في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي تستهدف قوات الأمن والأبرياء من أبناء الشعب التونسي، وتمنى رئيس البرلمان العربي الشفاء العاجل للمصابين.
وشهدت العاصمة التونسية اليوم تفجيرا انتحاريا أدى إلى إصابة عدد من قوات الأمن والمدنيين الأبرياء.
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