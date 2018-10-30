لقطة مؤثرة... ماذا فعل محمد بن راشد آل مكتوم مع الطفلة المغربية (فيديو)

كرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المغربية مريم أمجون الفائزة بلقب "بطل تحدي القراءة العربي" بدورته الثالثة، وذلك في الحفل الذي أقيم اليوم الثلاثاء، بدار الأوبرا في دبي.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، وصل كل من مريم عبدالسلام من "مصر"، وندى عنقال من "الجزائر" وقسام صبيح من "فلسطين" ومحمد خالد حسين من "الأردن"، ومريم أمجون من "المغرب" إلى التصفيات النهائية في تحدي القراءة العربي.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يمسح دموع بطلة تحدي القراءة الطفلة المغربية مريم امجون pic.twitter.com/QYhuECUQIi — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨

وفازت عائشة الطويرقي من السعودية بجائزة أفضل مشرفة في تحدي القراءة العربي، وفازت مدرسة الإخلاص في الكويت بجائزة أفضل مدرسة، وفازت تسنيم عيدي بجائزة الطالب المتميز من الدول غير العربية.

وبكت الطفة المغربية مريم أمجون حينما سلمها الشيخ محمد بن راشد، الجائزة ليقوم حاكم دبي بمسح دموعها بعمامته.