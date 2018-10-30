مجلس الوزراء السعودي يرد على تصريحات محمد بن سلمان

وأطلع العاهل السعودي، المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وما جرى خلالها من بحث لتطورات الأحداث واستعراض للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
كما تناول مجلس الوزراء "المكانة التي وصل إليها الاقتصاد في المملكة التي تؤكد النتائج الإيجابية للتدابير الإصلاحية التي بذلتها حكومة المملكة، والجهود التي بذلت ليصل الاقتصاد إلى وضع متقدم مقارنة باقتصادات الدول الأخرى، مشيرا في هذا السياق إلى ما حققته الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة (48%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وما حققه الانفاق الحكومي حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة (25%) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، والذي أسهم بشكل فعّال في دعم النمو الاقتصادي"، بحسب "واس".
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