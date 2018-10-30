مجلس الوزراء السعودي يرد على تصريحات محمد بن سلمان

رأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وأطلع العاهل السعودي، المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وما جرى خلالها من بحث لتطورات الأحداث واستعراض للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

© REUTERS / Stephen Kalin تصرف أضحك الجميع من محمد بن سلمان (فيديو)

وأشار مجلس الوزراء إلى ما تطرق إليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية ضمن أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 ، "من تأكيد بأن المملكة اتخذت خطوات كبيرة جدا في تطوير الاقتصاد السعودي وتنميته خلال السنوات الثلاث الماضية، وفي مجال حوكمة وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات، وإبراز لما حققته ميزانية المملكة من نمو مضطرد، وتقدم مركزها في التنافسية العالمي، وأن كل مشاريعها وإصلاحاتها، وحربها على التطرف والإرهاب مستمرة ولن تتوقف بإذن الله، وكذلك التحسن في نشاط المجالات الثقافية والرياضية والترفيهة، وما تزخر به منطقة الشرق الأوسط من مشروعات حاضرة ومستقبلية وما ينتظرها من إنجازات ضخمة ستجعلها في مقدمة مصاف دول العالم".

كما تناول مجلس الوزراء "المكانة التي وصل إليها الاقتصاد في المملكة التي تؤكد النتائج الإيجابية للتدابير الإصلاحية التي بذلتها حكومة المملكة، والجهود التي بذلت ليصل الاقتصاد إلى وضع متقدم مقارنة باقتصادات الدول الأخرى، مشيرا في هذا السياق إلى ما حققته الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة (48%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وما حققه الانفاق الحكومي حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة (25%) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، والذي أسهم بشكل فعّال في دعم النمو الاقتصادي"، بحسب "واس".