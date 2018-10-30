أمير قطر يصدر قانونا لإنشاء صندوق لدعم وتأمين العاملين

أصدرت قطر، اليوم الثلاثاء، قانونا جديدا لإنشاء صندوق لدعم وتأمين العاملين.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الصندوق، الذي أنشئه أمير البلاد، يهدف إلى دعم العاملين وتقديم الرعاية لهم وضمان حقوقهم وتوفير مناخ عمل صحي وآمن.

سمو أمير البلاد المفدى يصدر القانون رقم (17) لسنة 2018 بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، وبموجب أحكام القانون يُنشأ صندوق يسمى "صندوق دعم وتأمين العمال"، تكون له شخصية معنوية، ويهدف إلى دعم وتأمين ورعاية العمال، وضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم. — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 30, 2018

​وأوضحت الوكالة أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني أصدر القانون رقم (17) لسنة 2018 بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال".

وأضافت "بموجب أحكام القانون ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم وتأمين العمال، تكون له شخصية معنوية، ويهدف إلى دعم وتأمين ورعاية العمال، وضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم".