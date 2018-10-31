الكويت تدعم اتفاقا يمنع انتشار "الصواريخ الباليستية"

أعلنت الكويت دعمها لاتفاق عسكري عالمي، وذلك عبر سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي، جاسم البديوي.

وأكدت الكويت دعمها "لاتفاقات الحد من الأسلحة والقضاء على أسلحة الدمار الشامل في جميع أنحاء العالم"، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

الكويت تؤكد دعمها القوي لاتفاقات الحد من الاسلحة والقضاء على اسلحة الدمار الشامل https://t.co/VmBVpWRobP via @alsafatnews pic.twitter.com/cQNol5GnYN — جريدة الصفاة (@alsafatnews) October 31, 2018

وقال السفير جاسم البديوي في كلمة ألقاها بمؤتمر الناتو السنوي حول أسلحة الدمار الشامل في أيسلندا، إنه دعا جميع الموقعين على معاهدة عدم الانتشار النووي إلى التأكد من وجود نظام للسيطرة على أسلحة الدمار الشامل.

وشاركت 50 دولة ومنظمة في المؤتمر الذي ناقش قضايا مهمة جدا، بدءا من انتشار الصواريخ الباليستية واستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل الدول والإرهابيين إلى مستقبل معاهدة حظر الانتشار النووي.