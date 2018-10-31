طيران التحالف يشن سلسلة غارات على عدة مواقع غربي اليمن

القاهرة — سبوتنيك. قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك":

طيران التحالف استهدف بغارتين مزرعتين في مديرية الضحي شمال شرقي الحديدة كما استهدف بغارتين مزرعة في منطقة واقر بمديرية المراوعة شرق مدينة الحديدة، وشن غارة غرب جامعة الحديدة.

وأضاف المصدر أن طيران التحالف شن 4 غارات على قرية الهامد في مديرية خميس بني سعد في محافظة، فيما عاود استهداف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، حيث شن غارتين على مديرية شدا الواقعة على الشريط الحدودي غرب صعدة.

© REUTERS / Anees Mahyoub مقتل وإصابة جنود من الجيش اليمني في هجوم لـ"أنصار الله"

وتقود السعودية تحالف عسكريا عربي في اليمن يقوم، منذ 26 آذار/ مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.