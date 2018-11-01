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    وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في روما، إيطاليا 1 يوليو/ تموز 2017

    أول تعليق من قطر على المهلة الأمريكية

    © AP Photo / Gregorio Borgia
    العالم العربي
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    علقت دولة قطر على دعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف إطلاق النار في اليمن، في مدة أقصاها 30 يوما.

    وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، اليوم الخميس 1 نوفمبر/تشرين الثاني، أن "دولة قطر رحبت بدعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف إطلاق النار في اليمن، وأنها خطوة مشجعة نحو الحل السياسي وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق"، وذلك وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.

    وزيرة خارجية السويد مارغوت فالستروم
    © AP Photo / Bernd von Jutrczenka
    السويد ترد على الطلب الأمريكي بشأن الحرب في اليمن
    وقالت الوزارة إن دولة قطر تقدم دعمها الكامل لأي جهود من أجل المصالحة الوطنية وإنهاء هذه الحرب العبثية التي يعاني ويلاتها الشعب اليمني الشقيق، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

    وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت الحريص على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، وناشد الدول الفاعلة في المجتمع الدولي مساعدة الشعب اليمني الشقيق واتخاذ كافة التدابير لمعالجة الوضع الإنساني الخطير والعمل على وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق في اليمن.

    وكانت الخارجية الأمريكية حثت، أمس الأربعاء، الأطراف المتحاربة في اليمن على الوقف الفوري للأعمال القتالية والعودة إلى محادثات السلام لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاثة أعوام ونصف. فيما دعا وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أطراف الصراع اليمني كافة لوقف إطلاق النار خلال 30 يوما، والدخول في مفاوضات جادة، لإنهاء الحرب في البلاد.

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