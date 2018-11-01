الأمين العام للأمم المتحدة يكشف معلومات حصل عليها بشأن "مقتل خاشقجي"

وقال فرحان حق المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الأربعاء، إن "الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مستعد لتشكيل فريق دولي للتحقيق في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، متى تلقى طلبا بذلك من قبل إحدى الدول الأعضاء المعنية بالموضوع في الأمم المتحدة"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول".

© REUTERS / LEAH MILLIS بعد الرواية التركية بشأن "مقتل خاشقجي"... واشنطن توجه تحذيرا جديدا للرياض

وأوضح حق أن الأمين العام تلقى بالفعل "استشارات قانونية من مستشاريه المعنيين بخصوص إمكانية قيامه بتشكيل فريق دولي" للتحقيق في مقتل خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول.

وأضاف أن غوتيريش "على دراية بالتطورات الأخيرة التي أعلنت أمس في تركيا بشأن مقتل الصحفي السعودي"، مؤكدا أن موقف الأمين العام كما هو ويتمثل في ضرورة "إطلاق تحقيقات عاجلة ومحايدة ومستقلة".

وكانت النيابة العامة التركية في مدينة إسطنبول، أعلنت، أمس الأربعاء، أن "جمال خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية العامة السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملات زواج، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا". وقالت النيابة إن "جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها عقب قتله خنقا، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا أيضا".

وأعلن النائب العام السعودي، منذ أسبوعين، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.