وزير يمني يوجه نداء لـ "الإخوان في التحالف"

قدم وزير النقل في الحكومة اليمنية تفسيرات حول ما يعيق عمل الحكومة التي عادت مؤخرا إلى العاصمة المؤقتة مطالبا رئيس الحكومة ومن أسماهم الإخوان في التحالف بتسوية جمع هذه الأمور.

© AP Photo / Hani Mohammed بعد مطالبة التحالف بوقف القتال في اليمن...الحوثي يكشف السر وراء موقف واشنطن الجديد

موسكو — سبوتنيك . اعتبر وزير النقل في الحكومة اليمنية، صالح الجبواني، أن تعدد المليشيات الخارجة عن سلطة الدولة اليمنية، ووجود أجهزة موازية للدولة في عدن، يعيق عمل الحكومة التي عادت مؤخرا إلى العاصمة المؤقتة.

وقال الجبواني في حديث لوكالة "سبوتنيك"، مبينا العقبات التي قد تعيق أداء الحكومة اليمنية لمهامها بعد عودتها إلى عدن: "العقبات هي العقبات ذاتها، تعدد المليشيات التي لا تخضع للدولة في عدن وقيامها بعرقلة عمل ونشاط الحكومة، ووجود سلطات موازية لسلطة الدولة ما يسمى بالمجلس الانتقالي وغيره".

وأشار إلى أن "مثل هذه البيئة وهذه التضاريس الصعبة إذا لم يتم تسويتها من قبل دولة رئيس الوزراء مع الإخوان في التحالف والأخوة في الإمارات خصوصا، سيكون الأمر وهذه العودة مجاملات لا أكثر".

وأوضح الجبواني أنه رغم التفاهمات التي تمت خلال زيارة الرئيس هادي ووزير الداخلية إلى دولة الإمارات على "بدء موضوع دمج هذه المليشيات في إطار الجيش الوطني ووزارة الداخلية، وأنه سيتم تشكيل لجان والبدء بالعملية، لكن لم يتم شيء في هذا المجال وبقيت هذه المليشيات تأتمر بأمر ما يسمى بالمجلس الانتقالي".