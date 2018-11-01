بالفيديو... ثعبان يخيف زوار حائط المبكى في القدس

أعلنت الجمعية التراثية لحائط المبكى في القدس أن ثعبانا زحف باتجاه حائط المبكى في القدس مما أثار حالة من الهلع بين الزوار الأمر الذي دفع حراس المزار اليهودي لاستدعاء اختصاصيا للقبض على الحيوان الزاحف.

تل أبيب — سبوتنيك. وبعد الفحص الدقيق، اتضح أن الثعبان لم يكن ساما. وتم اكتشافه مختبئا بين الحجارة في القسم النسائي.

— Emanuel Miller (@emanumiller) November 1, 2018

وجاء في التقرير: "زحف الثعبان إلى قسم النساء عن طريق الخطأ، مما تسبب في حدوث حالة رعب وارتباك. وتم استدعاء صياد الثعابين والأفاعي إلى المكان لينجح في القبض عليه".

© Photo/ Western Wall Heritage Foundation ثعبان يخيف زوار حائط المبكى بالقدس

ونشرت المنظمة شريط فيديو يظهر فيه الصياد، يتسلق سلالما إلى الشقوق بين الحجارة القديمة، حيث يختبئ الثعبان البالغ طوله مترا تقريبا ويلتقط الثعبان من عنقه.