بالفيديو... ثعبان يخيف زوار حائط المبكى في القدس

تل أبيب — سبوتنيك. وبعد الفحص الدقيق، اتضح أن الثعبان لم يكن ساما. وتم اكتشافه مختبئا بين الحجارة في القسم النسائي.
— Emanuel Miller (@emanumiller) November 1, 2018
وجاء في التقرير: "زحف الثعبان إلى قسم النساء عن طريق الخطأ، مما تسبب في حدوث حالة رعب وارتباك. وتم استدعاء صياد الثعابين والأفاعي إلى المكان لينجح في القبض عليه".
ونشرت المنظمة شريط فيديو يظهر فيه الصياد، يتسلق سلالما إلى الشقوق بين الحجارة القديمة، حيث يختبئ الثعبان البالغ طوله مترا تقريبا ويلتقط الثعبان من عنقه.
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