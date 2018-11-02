إسرائيل تعرب عن تعاطفها مع مصر وتدعو دول العالم لمحاربة الإرهاب

القدس — سبوتنيك. صرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان اليوم الجمعة: "نعرب عن تعاطفنا مع مصر وشعبها حيال الهجوم الإرهابي البشع الذي حصد أرواح مصريين أبرياء".
وقتل 7 أشخاص وأصيب 24 آخرون إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار على حافلة تقل أقباط في المنيا.
وقال أسقف المنيا، الأنبا مكاريوس، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة: "قتل 7 أشخاص وأصيب 24 آخرون كحصيلة أولية حتى الآن، إثر قطع مجموعة من المسلحين الطريق على حافلة متجهة لزيارة دير الأنبا صموئيل [في محافظة المنيا جنوب القاهرة] وإطلاق النار عليها".
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