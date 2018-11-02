خطيبة خاشقجي تدعو إلى الضغط على السعودية (فيديو)

دعت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي المقتول، جمال خاشقجي، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى ضرورة الضغط على السعودية، للكشف عن موقع جثة خاشقجي.

ووجهت خديجة جنكيز، مناشدتها من خلال رسالة بالفيديو، في أثناء وقفة في واشنطن نظمها الأصدقاء والنشطاء لإحياء ذكرى مرور شهر على مقتل خاشقجي، ونشرتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية وصحيفة "يو إس أيه توداي" الأمريكية.

وحثت جنكيز ترامب على دعم الطلب التركي من السعودية، بضرورة تسليم المتهمين في قتل خاشقجي.

وقالت خطيبة خاشقجي: "أريد دعم جهود تركيا في محاولة إظهار جثة خاشقجي، والكشف عن مكان وجوده".

وتابعت "ما زاد أسفنا هو أننا أدركنا أنه قتل لكن من دون أن نعثر على جثة، ولم يتمكن أحباء خاشقجي من إقامة صلاة الجنازة عليه، ما يجعل ألمنا لا يزال طازجا مثل اليوم الأول".

وأشارت جنكيز إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تقود المجتمع الدولي، سعيا لتحقيق العدالة بشأن قتل خاشقجي.

وأتمت "إدارة ترامب اتخذت موقفا مخالفا للأسس الأخلاقية، بسبب المخاوف من صفقات أو روابط اقتصادية".

وأعلن النائب العام السعودي، منذ أسبوعين، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وكانت النيابة العامة التركية في مدينة إسطنبول، أعلنت، أن "جمال خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية العامة السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملات زواج، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا".

وقالت النيابة إن "جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها عقب قتله خنقا، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا أيضا".