"أنصار الله": مقتل وجرح عسكريين سعوديين بهجوم في نجران

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله" إن مسلحي الجماعة ووحدات من الجيش الموالي لها نفذت هجوماً على مواقع للجيش السعودي والقوات اليمنية في الطلعة.

وحسب "سبأ"، أدى الهجوم إلى مصرع وجرح عدد من العسكريين السعوديين واليمنيين.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER "أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية

وفي نجران أيضاً، قنص مسلحو " أنصار الله " والعسكريين الموالين لهم، جندياً سعودياً في حصن الحماد قبالة مركز عاكفة.

أما في قطاع جيزان، قصفت وحدة الإسناد الصاروخي في "أنصار الله" بعدد من صواريخ الكاتيوشا موقعي العزة والمراني في جبل قيس، حققت إصابات مباشرة في الموقعين المستهدفين.

في سياق آخر، أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" أمس الجمعة، مقتل 4 جنود من الجيش السعودي بمواجهات حدودية مع مسلحي جماعة أنصار الله، وهم: الرقيب أحمد بن عبدالله محمد عسيري، العريف عبدالعزيز بن عثمان مكحل، الجندي أول مريع بن يحيى شيبان كعبي، الجندي أول متعب بن علي عسيري.

وتشن جماعة أنصار الله هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.