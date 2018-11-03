الجيش اليمني: مقتل 3 قياديين من "أنصار الله"

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، عن مقتل ثلاثة وإصابة 4 آخرين من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بكمين نفذه الجيش المدعوم من التحالف، في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة —سبوتنيك.وحسب موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" فإن "قوات من اللواء 30 مدرع نصبت كمينا محكما لمليشيا الحوثي الانقلابية في قطاع ظفار بجبهة حمك في مديرية قعطبة شمال الضالع".

© REUTERS / Khaled Abdullah اليمن: اجتماع عسكري لاستكمال تحرير البلاد

وأضاف أن "الكمين أسفر عن مقتل ثلاثة من القيادات الميدانية لمليشيا الحوثي وهم: أبو كرار ورضوان السيد وأبو محمد الوشلي، فيما أصيب أربعة من مرافقيهم".

ونقل موقع الجيش عن قائد اللواء 30 مدرع العميد عبدالكريم الصيادي "أن هذه القيادات الحوثية كانت قد استحدثت نقطة في منطقة المقدمة القريبة من جبل ظفار الذي يرابط فيه اللواء".

وتسيطر القوات الحكومية منذ 25 مايو/أيار 2015 على 7 مديريات في محافظة الضالع التي تمثل همزة الوصل بين محافظات الشمال والجنوب في اليمن، في حين لا يزال مسلحو "أنصار الله" يسيطرون على مديرية دمت وأجزاء من مديرية قعطبة.