الجيش اليمني: مقتل 3 قياديين من "أنصار الله"

القاهرة —سبوتنيك.وحسب موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" فإن "قوات من اللواء 30 مدرع نصبت كمينا محكما لمليشيا الحوثي الانقلابية في قطاع ظفار بجبهة حمك في مديرية قعطبة شمال الضالع".
ونقل موقع الجيش عن قائد اللواء 30 مدرع العميد عبدالكريم الصيادي "أن هذه القيادات الحوثية كانت قد استحدثت نقطة في منطقة المقدمة القريبة من جبل ظفار الذي يرابط فيه اللواء".
وتسيطر القوات الحكومية منذ 25 مايو/أيار 2015 على 7 مديريات في محافظة الضالع التي تمثل همزة الوصل بين محافظات الشمال والجنوب في اليمن، في حين لا يزال مسلحو "أنصار الله" يسيطرون على مديرية دمت وأجزاء من مديرية قعطبة.
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