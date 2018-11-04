قطر تتقدم بطلب عاجل بشأن السعودية

تقدمت قطر، يوم أمس السبت، بطلب عاجل بشأن المملكة العربية السعودية.

ووفقا للوكالة الأنباء القطرية "قنا"، طالبت قطر، بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمعرفة أماكن احتجاز المواطنين القطريين الأربعة الذين تعتقلهم السلطات السعودية، والعمل على إطلاق سراحهم فورا.

وطلب رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، خلال لقائه فيونولا دي آليان المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة في الصدد، مشددا على أن المواطنين القطريين الأربعة المعتقلين في السعودية، هم من ضحايا الحجز التعسفي والاختفاء القسري. كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السعودية للكشف عن مصيرهم، وإطلاق سراحهم.

وقالت الوكالة القطرية إن علي بن صميخ المري، أطلع المسؤولة الأممية، خلال اجتماعهما في الدوحة، "على تداعيات الحصار المفروض على قطر، وما سببه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بشهادة تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان"، كما سلمها نسخا من التقارير السنوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونسخة من تقرير "عام على حصار قطر".

لقاء سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيدة فيونولا دي آليان المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، على هامش زيارتها للدوحة مؤخراً. #حقوق_الإنسان_قطر pic.twitter.com/8r0vpxOOPp — حقوق الانسان-قطر (@QATARNHRC) November 3, 2018

يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017 جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها.

وتتهم سلطات هذه الدول، قطر بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن الدوحة تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.