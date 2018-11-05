وزير خارجية السودان يبحث في أمريكا رفع اسم بلاده من قائمة الإرهاب

يبدأ وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، اليوم الاثنين، زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية، لبدء الجولة الثانية من الحوار بين البلدين لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

الخرطوم — سبوتنيك. وأفاد المركز السوداني للخدمات الصحافية، مساء الأحد، نقلا عن مصدر بالخارجية السودانية، بأن الوزير الدرديري "سيبدأ زيارة لأميركا لبدء الجولة الثانية الحوار بين البلدين، خصوصا فيما يتعلق بحذف اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب".

© AP Photo / Abd Raouf البشير: السودان يمضي من نجاح إلى نجاح أكبر

وأوضح المصدر، أن الجولة ستبدأ يوم الثلاثاء، ولفت إلى أن وزير الخارجية السوداني "سيبرز للجانب الأميركي جهود السودان في مكافحة الإرهاب بالإقليم، كما سيوضح دور السودان وجهوده في إحلال السلام بدولة أفريقيا الوسطى".

وأشار المصدر إلى أن الوزير الدرديري، سيقوم أيضا بجولة بعدد من الدول الأوروبية خلال شهر نوفمبر الجاري".

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريًا كان مفروضا على السودان منذ عام 1997، لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993.

وأصدر ترامب، الخميس الماضي، أمرا تنفيذيا مدد بموجبه حالة الطوارئ الوطنية التي فرضتها الإدارة الأميركية في العام 1997.

وذكر الأمر التنفيذي، أن السودان لا يزال يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة.