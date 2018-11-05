وزير خارجية السودان يبحث في أمريكا رفع اسم بلاده من قائمة الإرهاب

الخرطوم — سبوتنيك. وأفاد المركز السوداني للخدمات الصحافية، مساء الأحد، نقلا عن مصدر بالخارجية السودانية، بأن الوزير الدرديري "سيبدأ زيارة لأميركا لبدء الجولة الثانية الحوار بين البلدين، خصوصا فيما يتعلق بحذف اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب".
وأشار المصدر إلى أن الوزير الدرديري، سيقوم أيضا بجولة بعدد من الدول الأوروبية خلال شهر نوفمبر الجاري".
ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريًا كان مفروضا على السودان منذ عام 1997، لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993.
وأصدر ترامب، الخميس الماضي، أمرا تنفيذيا مدد بموجبه حالة الطوارئ الوطنية التي فرضتها الإدارة الأميركية في العام 1997.
وذكر الأمر التنفيذي، أن السودان لا يزال يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
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