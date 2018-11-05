المبعوث الأممي يناقش مع شخصيات يمنية تدابير بناء الثقة واستئناف المشاورات

القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لبيان صحافي نشره موقع الأمم المتحدة، مثلت النساء أكثر من 30 بالمئة من الشخصيات اليمنية المشاركة في الاجتماع، الذي استمر يوماً واحداً، بموجب قواعد معهد تشاسام هاوس البريطاني.
واستعرض غريفيث مع المشاركين جهوده المتواصلة لتحقيق تقدم بشأن تدابير بناء الثقة، واستئناف العملية السياسية سريعاً.
وغطت المناقشات مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وغياب الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى الخطوات اللازمة لتهدئة الصراع في اليمن، حسب البيان.
وكان المبعوث الأممي عقد اجتماعاً مماثلاً مع شخصيات يمنية مستقلة في ويلتون بارك بلندن في أغسطس الماضي.
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