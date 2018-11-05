ترامب يوجه اتهامات للسعودية بشأن حرب اليمن هي الأولى من نوعها

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهامات، هي الأولى من نوعها، بشأن الحرب الدائرة منذ أربع سنوات في اليمن.

واتهم ترامب، في مقابلة مع شبكة "أكسيوس" الأمريكية، السعودية بسوء استخدام الأسلحة الأمريكية في اليمن، ووصف حادث شن التحالف العربي غارة جوية في أغسطس/أب الماضي على حافلة تقل أطفالا في اليمن بـ"المروع".

© REUTERS / Anees Mahyoub واشنطن تدعو إلى وقف الحرب في اليمن

وقال ترامب: "إنه لأمر مروع ما حدث للحافلة مع الأطفال في اليمن.. هل يزعجني هذا؟ — هذا ليس تعبيرا قويا بما يكفي (لما أشعر به). هؤلاء أناس لا يعرفون كيف يتعاملون مع السلاح".

وردا على سؤال: هل سؤال حول استطاعة الولايات المتحدة وقف بيع الأسلحة للسعودية، أجاب الرئيس ترامب: "نحن نراقب عن كثب الوضع في اليمن. هذا هو المكان الأكثر فظاعة على وجه الأرض الآن، سأتحدث إلى السعودية. ولا أريد أن تقع أسلحتنا في أيدي أشخاص لا يعرفون كيفية استخدام هذه الأسلحة".

ويعد هذا أول اتهام يصدر عن الرئيس الأمريكي بإساءة استخدام الأسلحة الأمريكية في اليمن، على الرغم من تعالي الأصوات والدعوات لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، بسبب العدد الهائل من الضحايا المدنيين الذي سقطوا في الغارات الجوية التي شنتها طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وأسفر اندلاع الأعمال القتالية في اليمن، وتدخل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عام 2015 في الصراع، عن سقوط آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، فضلا عن تفاقم الأوضاع الصحية وانتشار وباء الكوليرا هناك، وأصبحت الغالبية العظمى من الشعب اليمني بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.