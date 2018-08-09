الصليب الأحمر: 29 طفلا دون الـ15 عاما ضمن ضحايا غارة صعدة اليمنية

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، اليوم الخميس، أن من بين ضحايا الغارة التي استهدفت حافلة تقل أطفالا في محافظة صعدة اليمنية، في وقت سابق من اليوم، 29 قتيلا من الأطفال دون سن الـ15 عاما.

ونشرت المنظمة تغريدات عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت إن أرقاما جديدة عن ضحايا الغارة في صعدة وصلت من المستشفيات، التي يدعمها الصليب الأحمر في صعدة.

Ibrahim ارتفاع حصيلة ضحايا غارة التحالف على صعدة لـ 43 قتيلا و63 مصابا

وتابعت "فرق الصليب الأحمر استقبلت 29 جثة لأطفال جميعهم دون الخامسة عشرة، و48 مصابا بينهم 30 طفلا".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية، الدكتور يوسف الحاضري، قد كتب على حسابه في "تويتر": "أن 43 قتيلا و63 جريحا معظمهم أطفال سقطوا بغارة طيران التحالف على مدينة ضحيان".

وكانت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" أفادت، اليوم، بمقتل 39 شخصا وإصابة 41 باستهداف طيران التحالف اليوم الخميس حافلة طلاب في مدينة ضحيان.

من جانبه، أعلن "التحالف العربي"، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، أن الضربات الجوية التي نفذها، اليوم الخميس 9 أغسطس/ آب على محافظة صعدة، استهدف قاذفات صواريخ.

New figures from the ICRC-supported hospital in Sa'ada, #Yemen. Our medical team has received:



— the bodies of 29 children, all under 15 years old.

— 48 injured people, among them 30 children. — ICRC (@ICRC) August 9, 2018

وتقود السعودية والإمارات، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عربيا دعما لقوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها "أنصار الله".

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة. كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.