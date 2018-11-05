وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية تتبنى رؤية إستراتيجية مهمة في حلب

أفاد مصدر خاص في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، بأنه خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء بمحافظة حلب وجه السيد رئيس مجلس الوزراء، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضبط عمليات تهريب الدقيق، وتعمل وزارة الداخلية على وقف عمليات تهريب الدقيق من خلال استخدام "الباركود" على كل كيس دقيق لمعرفة الجهة التي استخدمت كل كيس.

أكد المصدرلـ"سبوتنيك"، أن الوزارة تعمل على تركيب عدادات خبز على كل خط إنتاج للمخابز العامة والخاصة بحيث تسمح بمعرفة عدد أرغفة الخبز المنتج، وبالتالي معرفة كمية الدقيق المستهلك.

وتعتبر رؤية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الاستراتيجية فيما يخص مدينة حلب التي وافق عليها المجلس خلال الجلسة المنعقدة في حلب رؤية مهمة إستراتيجية.

© Sputnik . Naowaf Ibrahim الإجتماع الإستثنائي لمجلس الوزراء السوري بمحافظة حلب

وقال المصدر، أن الدكتورعبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كان قد ذكر في ختام الاجتماع أن هذه الرؤية تتضمن تجهيز صومعة "تل بلاط" لتوضع في الخدمة قبل بداية موسم حصاد القمح القادم واستيراد كافة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية

اللازمة للصومعة بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية المدنية وتجهيز مطحنة "تل بلاط" بطاقة طحنية تصل إلى أربعمائة 400 طن يوميا من خلال استيراد خطوط الإنتاج اللازمة لها على أن تكون جاهزة في منتصف عام 2020.

وأفاد المصدر: "أن مجلس الوزراء وافق في جلسته على إنشاء خمس صويمعات معدنية في مراكز استلام الحبوب (تل السوس، جب ماضي، مسكنة، بردة، جبرين) والتي تم تأهيلها مدنيا خلال هذا العام حيث تم تجهيز القبابين، الساحات، السور، الطرق، بناء المخبر، بناء الإدارة على أن يتم الانتهاء من بناء هذه الصويمعات على التوالي قبل موسم عام 2020.

وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضا خلال جلسته على استكمال بناء المخابز الآلية لمحافظة حلب حسب الحاجة ووفق احتياجات أبناء المحافظة وتأهيل عدد من صالات المؤسسة السورية للتجارة على مراحل ووفق احتياجات أبناء المحافظة.