تركيا: نملك دليلا يتعلق بمقتل خاشقجي لم نكشف عنه حتى الآن

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة تلك دليلا يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، لكنها لم تكشف عنه حتى الآن.

وفي حديثه إلى المراسلين الصحفيين في اليابان، قال جاويش أوغلو، إن تركيا لديها معلومات إضافية سوف تشاركها عندما تعرف أنقرة على وجه اليقين أن التحقيق قد اكتمل، مؤكدا أن ما حدث لجثة خاشقجي مسؤولية السعودية، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول".

© REUTERS / MURAD SEZER وزير الخارجية التركي: أردوغان متأكد من أن الملك سلمان لم يأمر بقتل خاشقجي

وأضاف أنه: "لا يمكن لفريق مؤلف من 15 رجلا أن يأتي إلى تركيا لقتل مواطن سعودي من دون أوامر"، وأن "أنقرة لم تتمكن من الحصول على إجابات من السعودية بشأن من أمر بتنفيذ جريمة القتل داخل القنصلية".

وأعلن النائب العام السعودي، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.