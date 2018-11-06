وزير النفط الكويتي: التزام مصدري النفط باتفاق فيينا في حدود 100%

أعلن وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، اليوم الثلاثاء، "التزام مصدري النفط باتفاق فيينا في حدود 100%"

وتابع أن "الأسواق مستقرة حاليا وأتوقع استمرار الاستقرار حتى نهاية العام"، حسب "رويترز".

© REUTERS / Ahmed Jadallah "روسيا والسعودية"... استقرار سوق النفط وصندوق استثماري مشترك بـ10ملياردولار

وتوقع الرشيدي أن يستمر الاستقرار في سوق النفط حتى نهاية العام.

وأكد وزير النفط الكويتي أن مخرجات اجتماع أوبك المقبل ستعتمد على مدى حاجة الأسواق لمزيد من النفط الخام وما إذا كان هناك فائض في الإنتاج أو المخزونات.

وأبلغ الرشيدي الصحفيين في الكويت اليوم الثلاثاء، أن اجتماع أوبك القادم، سينظر عما إذا كان سوق النفط، يحتاج إلى مزيد من النفط الخام وما إذا كانت هناك زيادة في المخزونات.

تعقد أوبك وحلفاؤها اجتماعا في فيينا يومي السادس والسابع من ديسمبر/كانون الأول للبت في سياسة المعروض النفطي والاتفاق على آلية طويلة الأجل لإدارة السوق بعد 2018.