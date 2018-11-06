السبسي يقرر تمديد حالة الطوارئ

أعلنت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية التونسية، سعيدة قراش، أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قرر تمديد حالة الطوارئ.

وقال بيان صادر عن الرئاسة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قرر تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر ابتداء من يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 6 ديسمبر/كانون الأول، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي.

وفي 24 نوفمبر 2015، قُتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم "داعش".

وفرضت الرئاسة حالة الطوارئ لـ 30 يوما، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر.

وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء يتبناه تنظيم "داعش" في تونس في 2015.

وسبق للتنظيم أن تبنّى قتل شرطي تونسي و21 سائحا أجنبيا في هجوم على متحف باردو (وسط العاصمة) في 18 مارس/آذار 2015.

كما تبنى قتل 38 سائحا أجنبيا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 يونيو/حزيران 2015.