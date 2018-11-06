الخارجية الكويتية: نتطلع لزيارة بوغدانوف والتشاور مع روسيا بشأن القضايا الإقليمية

القاهرة — سبوتنيك. وتأتي الزيارة في إطار اجتماعات لجنة التشاور السياسي الروسية الكويتية، بحسب الجار الله، الذي أوضح أن اللقاء سيشهد تشاورا حول مواضيع تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

© Sputnik . Alexey Drujinin بوتين يعبر عن سعادته بوصول أمير الكويت إلى روسيا

وقال الجار الله، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "الجزيرة مباشر" اليوم الثلاثاء: "نتطلع إلى هذه الزيارة، التي ستكون قريبة، ومثل ما هو معروف، هذه الزيارة في إطار سلسلة من المشاورات بيننا وبين أصدقائنا في روسيا الاتحادية".

وأضاف الجار الله: "هناك مواضيع وقضايا تتعلق بالتعاون والعلاقات الثنائية بيننا وبين روسيا الاتحادية وأيضا هناك ما يتصل بالقضايا الإقليمية والقضايا الدولية، وأعتقد أننا نحتاج إلى مثل هذه التشاورات خاصة مع أصدقائنا في روسيا الاتحادية، ونتطلع بتفاؤل وأمل أن تكون النتائج إيجابية وتعود بالمصلحة على الكويت وعلى روسيا الاتحادية".

ويعود تاريخ العلاقات بين الكويت وروسيا إلى بداية القرن العشرين، حيث زارت السفن الروسية دولة الكويت لأول مرة، إلا أن العلاقات الدبلوماسية الكاملة تأسست في 11 مارس 1963.

وتطورت هذه العلاقات بصورة متميزة وثابتة، في إطار من الصداقة والتعاون المثمر بين الطرفين، اعتمادا على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وعملت الدولتان على إقامة علاقات واتصالات قوية بين الطرفين على جميع المستويات وفي جميع المجالات.

ووقعت الدولتان العديد من الاتفاقيات في مجالات كثيرة، بينها التجارة والطاقة والعلوم والتكنولوجيا، وتم تحقيق الكثير من النتائج الملحوظة في المجالات العسكرية والتكنولوجية.