هل تعرقل العقوبات الأمريكية على إيران تشكيل الحكومة اللبنانية

اعتبر النائب عن كتلة "تيار المستقبل"، بكر الحجيري، أن تشكيل الحكومة اللبنانية في حالة جمود تام، بانتظار مبادرات من مكان ما.

وقال الحجيري في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "نحن بانتظار رئيس الجمهورية، ميشال عون، لكي يلعب دورا أساسيا في ملف توزير نائب من لقاء النواب السنة المستقلين، لأنه الوحيد الذي يستطيع أن يلعب دوراَ ما أو أن يقوم بمبادرة معينة".



© Sputnik . Sergei Mamontov روسيا مهتمة بتقييم لبنان للوضع في الشرق الأوسط