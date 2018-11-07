أحدهما تنكر بزي امرأة... القوات العراقية تلقي القبض على شخصين بحوزتهما قطع أثرية شمال العاصمة

ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، أمس الثلاثاء، 6 تشرين الثاني/نوفمبر، القبض على متهمين أحدهما متنكر بزي امرأة، وبحوزتهما قطع أثرية متنوعة، كانا يحاولان بيعها، في شمال العاصمة العراقية، بغداد.

وأعلن الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان أورده مركز الإعلام الأمني وتلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، قائلا: ألقت مفارز استخبارات الجريمة المنظمة بالاشتراك، مع مفارز قسم الواجهات والمراقبة السرية التابعتين لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة القبض على متهمين، بحوزتهم 6 قطع أثرية مختلفة الأشكال وهم يحاولون بيعها".

وأوضح معن، أن أحد المتهمين، متنكر بزي امرأة، والآخر يحمل هوية ضابط في إحدى الأجهزة الأمنية.

© Sputnik . مركز الإعلام الأمني العراقي قطع آثارية

وذكر الناطق بإسم الداخلية العراقية، أن هذه العملية، جاءت بعد نصب كمين محكم لهما والقبض عليهما بالجرم المشهود، شمالي العاصمة بغداد.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان لها، القبض على متهما في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد، وبحوزته قطع آثار وكتب تاريخية مسيحية وأسلحة.

وصرح الناطق الرسمي باسم الوزارة سعد معن، 21 أكتوبر/تشرين الأول، في بيان أطلعت عليه "سبوتنيك"، بإن "مديرية شرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة ألقت القبض على متهم، وضبطت في داره 12 قطعة أثرية و12 كتابا تاريخيا أثريا تعود للديانة المسيحية".

وأضاف:

تم أيضا ضبط 11 لوحة جدارية أثرية و10 رمانات (قنابل) يدوية وجهاز لاسلكي يدوي، فضلا عن أوراق نقدية مختلفة قديمة وختم مزور وكتاب مزور أيضا.

ولفت إلى أنه "تم القبض على المتهم وضبط المواد الأثرية التي كانت مدفونة داخل حديقة الدار في منطقة حي التأميم في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".