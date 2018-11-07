الملك سلمان يؤدي رقصة العرضة خلال زيارة للقصيم (فيديو)

شارك العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في أداء العرضة العسكرية السعودية خلال حفل استقباله لدى وصوله إلى منطقة القصيم، أول محطة في جولته الداخلية غير المسبوقة.

ونشر حساب قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية مقطع فيديو يظهر فيه الملك سلمان وهو يؤدي العرضة، التي تعتبر رقصا فلكلوريا شعبيا تراثيا تشتهر به السعودية وأدرجته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في القائمة التمثيلية الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي لديها.

ووصل العاهل السعودي، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، إلى القصيم في مستهل جولة مناطقية وصفتها وسائل الإعلام المحلية بالتاريخية. ومن المتوقع أن "يقف خلالها على أحوال المواطنين متلمسا احتياجاتهم، ويدشن مشاريع تنموية مهمة، تأكيدا على التنمية الشاملة المستدامة والمتوازية للمناطق كافة"، حسبما نقلته صحيفة "عكاظ".

وبدأ الملك سلمان نشاطاته في القصيم بحضور حفل استقبال، نظمه أهالي المنطقة، في مدينة بريدة، مقر إمارة القصيم، بمناسبة الزيارة النادرة للملك، بحضور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وعدد من الأمراء والمسؤولين في الحكومة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر توجيها بشأن جميع السجناء من المواطنين السعوديين بمنطقة القصيم المدانين في قضايا حقوقية، مؤكدة أن الملك سلمان أمر بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالقصيم في قضايا حقوقية.

وهذه أول جولة داخلية يقوم بها الملك سلمان منذ توليه العرش في بداية العام 2015، في وقت، أعلنت السلطات السعودية سابقا أن مدينة حائل ستمثل المحطة الثانية من جولة الملك سلمان.